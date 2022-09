Hamilton niet jaloers op successen Verstappen

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is bezig met een lastig seizoen. De Britse Mercedes-coureur heeft nog geen zege gepakt en worstelt veelvuldig met zijn Mercedes. Vorig seizoen was alles nog anders en vocht Hamilton met Max Verstappen om de wereldtitel. Verstappen vecht dit jaar wederom voor de wereldtitel maar Hamilton voelt geen jaloezie.

Hamilton wilde dit seizoen sportieve revanche nemen maar daar kwam niets van terecht. De Britse coureur vocht in de beginfase van het seizoen zijn duels uit in het middenveld. Hamilton zette daarna de weg omhoog in maar een podiumplaats blijkt het hoogste haalbare. Verstappen is op zijn beurt alweer dichtbij een tweede wereldtitel.

Pijn

Hamilton baalt vanzelfsprekend van de tegenvallende resultaten. De Brit voelt echter helemaal geen jaloezie jegens zijn voormalige rivaal Verstappen. De Brit pakt de zaak zeer sportief op. Tegenover Racefans spreekt Hamilton zich uit over de kwestie en zijn misgelopen wereldtitel van vorig seizoen: "Ik zou niet zeggen dat het pijn doet. We weten allemaal wat er had kunnen gebeuren."

Wens

De Britse zevenvoudig wereldkampioen had graag meegevochten om de zeges maar weet dat dit vooralsnog niet aan de orde is. Hij is er weer zeer eerlijk over: "We zouden graag mee doen in dat gevecht. Ik zou wensen dat alle auto's veel dichter bij elkaar zouden rijden en dat we dan een closer gevecht hadden aan de kop van het veld. Ik hoopte dat er slechts een paar tienden tussen ons zou zitten, maar zo werkt onze sport niet. Ik maak mij er dus niet druk om, ik heb daar nu geen controle over."