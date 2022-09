Tost geeft Tsunoda opbouwende kritiek: "Dat is niet bepaald slim"

Yuki Tsunoda is bezig met een redelijk tweede seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Japanse AlphaTauri-coureur staat momenteel op de zestiende plaats in het wereldkampioenschap met slechts elf puntjes. Wel is het verschil met zijn teamgenoot Pierre Gasly beperkt, de Fransman heeft 22 punten verzameld. Bij AlphaTauri is men redelijk tevreden.

Er zijn wel wat puntjes van kritiek op de prestaties van Tsunoda. De Japanse coureur heeft immers bijna net zoveel strafpunten bij elkaar gereden als hij WK-punten heeft. Tsunoda staat momenteel op acht strafpunten en ontving in Monza een gridstraf omdat hij teveel reprimandes had ontvangen. Hij moet dus op zijn tellen passen, bij AlphaTauri realiseren ze zich dat maar al te goed.

Niet slim

In Monza ontving Tsunoda twee strafpunten op zijn superlicentie omdat hij te hard reed onder gele vlaggen in de vrije training. AlphaTauri-teambaas Franz Tost is in gesprek met Motorsport.com wel redelijk positief: "Zijn niveau gaat omhoog. Kijk bijvoorbeeld naar de kwalificatie in Zandvoort en de eerste training in Monza. In de auto doet hij het heel erg goed. Hij moet alleen zijn emoties onder controle krijgen en gedisciplineerder worden. Een gele vlag negeren in een vrije training is niet bepaald slim."

Accepteren

Het feit dat Tsunoda zijn strafpunten opliep in een trainingssessie zorgt voor veel ergernis bij Tost. De teambaas van AlphaTauri hoopt dat er snel verandering gaat komen in de mindset van Tsunoda: "Ik begrijp dat het lastig is in de kwalificatie of soms in de race. In een vrije training moet je in ieder geval de gele vlaggen accepteren en op de juiste manier reageren. Je moet dan dus vertragen."