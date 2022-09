Surer en Villeneuve eensgezind: "Stroll is beter dan Ricciardo"

Lance Stroll kreeg ik het verleden vaak veel kritiek maar wordt onderschat, zo vindt voormalig Formule 1-coureur Marc Surer. De 23-jarige Canadees wordt door puristen vaak negatief bekeken omdat hij een stoeltje heeft dat altijd veilig is, alleen omdat zijn miljardairvader Lawrence eigenaar is van Aston Martin.

Maar Surer zegt dat Stroll een veel betere coureur is dan je zou denken. Hij vertelde aan motorsport-total.com: "Ja, het is moeilijk om hem een ​​supertalent te noemen zoals Fernando Alonso of Sebastian Vettel, maar hij is een goede tweede coureur voor het team. Hij is niet zo slecht en hij bewijst dat door keer op keer punten te pakken, zelfs als je bedenkt hoe slecht hun auto op dit moment is. Zijn snelheid is echt niet slecht als je dat vergelijkt met Vettel."

"Je kunt hun situatie vergelijken met McLaren - Stroll staat dichter bij Vettel dan Daniel Ricciardo bij Lando Norris. Als de auto beter was, zou Lance constant punten scoren", zei Surer.

Ricciardo niet in de hot seat

F1 Wereldkampioen 1997 Jacques Villeneuve is een regelmatige criticus van landgenoot Stroll, maar hij is het eens met Surers beoordeling dat Ricciardo momenteel meer worstelt dan Stroll. De Australier moet op zoek naar een nieuw stoeltje voor 2023, maar wordt vooralsnog niet genoemd als topkandidaat bij de teams die nog een plek vrij hebben; Alpine, Alfa Romeo, Haas en Williams.

Villeneuve: "Waarom zou hij in verband gebracht moeten worden? Hij had twee verschrikkelijke jaren bij Renault en nog twee verschrikkelijke jaren bij McLaren. Dat is samen vier jaar. Bijna de helft van zijn Formule 1-carrière was slecht. De moderne auto's lijken gewoon niet bij zijn rijstijl te passen. Hij was indrukwekkend bij Red Bull, maar daarna lijkt er iets te zijn gebeurd en daar is hij nooit meer van hersteld."