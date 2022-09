Mazepin wil Russische nationaliteit niet opgeven

De oorlog in Oekraïne had begin dit jaar ook gevolgen voor het rijdersveld in de Formule 1. Het team van Haas besloot de Russische coureur Nikita Mazepin de deur te wijzen. Mazepin reageerde woedend en haalt sindsdien veelvuldig uit naar Haas en de internationale autosport.

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne reageerde de FIA razendsnel. De Russische Grand Prix werd geschrapt en Russische coureurs mochten alleen in actie komen als ze een specifiek document zouden ondertekenen. Ze moesten met dat document afstand nemen van Rusland en ze mochten daarna alleen deelnemen onder neutrale vlag. Ook alle verwijzingen naar Rusland werden in de ban gedaan.

Neutraal

Mazepin kreeg het document onder zijn neus geschoven maar werd ontslagen voordat hij iets kon tekenen. De Russische coureur zou liever zien dat men de zaak anders aan zou pakken. In gesprek met zijn landgenoten van Ria Novosti spreekt hij zich uit: "Ik was één van de eerste die het document ontving in maart. Ik zou echter heel graag zien dat atleten de kans krijgen om neutraal te blijven."

Shwartzman

Andere Russische coureurs kozen een andere weg. Ferrari-reserve Robert Shwartzman en Dakar-coureur Konstantin Zhiltsov besloten uit te komen onder een andere nationaliteit. Mazepin moet er niet aan denken: "Je kan dat niemand kwalijk nemen. Het is een persoonlijke overweging. Je moet zelf kiezen of je je land opgeeft voor de sport. Iedereen kan dat zelf kiezen. Ik zal dat niet doen."