Kvyat hoopt op F1-comeback: "Heeft een speciaal plekje in mijn hart"

Sinds de Russische inval in Oekraïne gelden er in de autosport maatregelen tegen Russische coureurs. Coureurs uit Rusland mogen alleen racen als ze onder neutrale vlag uitkomen, een document ondertekenen en op geen enkele manier steun uiten aan Rusland. Veel coureurs hebben hierdoor de boot gemist waaronder Daniil Kvyat.

De FIA nam snel na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne maatregelen. Weinig Russische coureurs voldeden aan de voorwaarden en teams namen zelf het heft in handen. Haas ontsloeg bijvoorbeeld Nikita Mazepin en Ferrari-talent Robert Shwartzman racet tegenwoordig onder een Israëlische licentie. Andere coureurs hebben hun heil elders gezocht.

Zeg nooit nooit

Voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat rijdt tegenwoordig in de NASCAR maar hoopt in de toekomst weer naar de koningsklasse te kunnen trekken. Hij spreekt zich uit tegenover Motorsport.com: "Je moet nooit nooit zeggen. Momenteel is de timing niet ideaal. Hopelijk kunnen we er op een dag weer over praten. Ik race nu in de NASCAR en ik ben daar welkom. Ik heb daar eigenlijk geen problemen gehad."

Speciaal plekje

Kvyat is van plan nog meer races te gaan afwerken in de NASCAR. De Russische coureur weet dat er tijd nodig is om een loopbaan op te bouwen in de Amerikaanse renstal. De Formule 1 zet hij echter niet uit het hoofd: "De Formule 1 heeft een speciaal plekje in mijn hart. Wie weet kunnen we er op een dag weer over praten, ik ben immers nog jong. Enkele mensen hebben laten zien dat je na een korte onderbreking terug kan komen en goed kan presteren."