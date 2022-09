F2-kampioen Drugovich wil verandering zien na uitblijven F1-zitje

in 2023 zal er voor het tweede jaar op rij geen regerend Formule 2-kampioen op de Formule 1-grid staan. Afgelopen weekend werd Felipe Drugovich immers kampioen in de hoogste opstapklasse, de Braziliaan weet echter nu al dat een permanent Formule 1-zitje er niet in zit. Hij wil verandering zien.

Drugovich werd afgelopen weekend kampioen in de Formule 2. De Braziliaan maakte dit seizoen zeer veel indruk maar echte interesse vanuit de Formule 1 was er niet. Eerder deze week werd bekend dat hij heeft getekend bij het F1-team van Aston Martin als onderdeel van het opleidingsprogramma. Hij wordt dus reservecoureur en rijdt dit jaar in Abu Dhabi de eerste vrije training.

Regelverandering

Drugovich baalt dat hij als Formule 2-kampioen niet kan overstappen naar de Formule 1. Volgens de regelgeving van de Formule 2 mag de kampioen in het volgende seizoen niet deelnemen. Aan Motorsport.com laat Drugovich weten dat hij hier verandering wil laten zien: "Als kampioen moet je óf niet meer mogen blijven en promotie krijgen naar de Formule 1, óf je moet de mogelijkheid krijgen om te mogen blijven."

Moto3

Drugovich staat volgend jaar dus aan de zijlijn en daar baalt hij van. De Braziliaan denkt dat men een zelfde format als in de MotoGP moet overwegen: "Het werkt ongeveer ook zo in de Moto2 en de Moto3. We moeten ten eerste veranderen dat degene die kampioen wordt ook echt de kans moet krijgen in de Formule 1. We hebben contact gehad met wat Indycar-teams maar dat is niet het hoofddoel. We proberen naar de Formule 1 te komen."