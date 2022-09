Tsunoda moet op zijn tellen letten: Schorsing in zicht

Yuki Tsunoda ontving afgelopen weekend een opvallende gridstraf. De Japanse AlphaTauri-coureur werd namelijk tien plaatsen naar achteren geplaatst omdat hij vijf reprimandes had verzameld. Het was een pijnlijke straf en zijn team besloot gelijk maar veel motorcomponenten te vervangen. Tsunoda moet intussen op zijn tellen blijven letten.

Tsunoda ontving afgelopen week in Zandvoort zijn vijfde reprimande van het seizoen. Volgens het sportieve reglement van de FIA ontvangt een coureur bij vijf reprimandes een gridstraf. In Monza ging Tsunoda afgelopen weekend vrolijk verder met onhandig rijgedrag. De Japanner reed onder de gele vlag te hard tijdens de vrije training en hij ontving daarvoor twee strafpunten op zijn superlicentie.

Reprimandes

Tsunoda was in ieder geval opgelucht dat zijn straf voor de reprimandes er nu op zit. De Japanner baalde als een stekker van die straf en weet dat hij beter moet gaan opletten. Na afloop van de Italiaanse Grand Prix sprak hij zich er dan ook over uit. In gesprek met Motorsport.com was hij duidelijk: "Ik hoef in ieder geval niet meer te denken aan de reprimandes die steeds maar achter mijn naar verschenen."

Schorsing

Het betekent overigens niet dat Tsunoda nu achterover kan leunen. Hij heeft nu immers acht strafpunten verzameld en bij twaalf strafpunten volgt een schorsing. Hij is zich hiervan bewust: "Ik kan hard vechten nu maar ik heb wel al acht strafpunten. Ik probeer zo min mogelijk domme acties uit te halen. Als ik een actie waag en crash, dan leer ik er wel van. Een paar keer deed ik iets onnodigs zoals te hard rijden onder de gele vlag. Ik moet echt stoppen met het verzamelen van strafpunten."