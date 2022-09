Bottas geeft toe dat Mercedes-ervaring kan helpen bij Audi-deal

Enkele weken geleden maakte Audi bekend dat ze de Formule 1 vanaf 2026 gaan betreden. De Duitse autofabrikant betreedt de sport als motorleverancier en wil een team opkopen. Het is de verwachting dat Audi het team van Sauber gaat opkopen, in dit geval is de kans aanwezig dat men het contract van Valtteri Bottas gaat verlengen.

Bottas stapte dit jaar over van Mercedes naar zijn huidige werkgever Alfa Romeo. Alfa vertrekt na volgend jaar als hoofdsponsor van Sauber en de kans is aanwezig dat Bottas mag aanblijven. De Fin is bezig met een goed seizoen en kan zijn ervaring van zijn Mercedes-jaren goed gebruiken. Men denkt dat Audi veel kan hebben aan die ervaring.

Ervaring

Aangezien de deal tussen Audi en Sauber nog niet officieel is, kan Bottas er ook nog niet zoveel over kwijt. De Fin wordt wel naar zijn ervaring met Mercedes gevraagd. In gesprek met Auto Bild is hij duidelijk: "Ik kan niets zeggen over Audi! Voor mij persoonlijk verandert er niets. Maar ja, mijn ervaring met Mercedes is belangrijk. Je leert niet alleen dat er een gigantisch team achter je staat, je leert ook wat er nodig is om succesvol te zijn."

Druk

Zijn Mercedes-jaren hebben Bottas veel gebracht. Toch kan hij nu bij Alfa Romeo veel meer genieten van zijn baan dan eerder. Dat komt vooral door de druk: "Ik had daar alleen maar contracten van één jaar. Ik wist dus nooit of ik door kon gaan. Dat was niet fijn. Elke coureur krijgt te maken met een immense druk in de Formule 1. Maar zelfs dat heeft een limiet en anders gaan je prestaties eronder lijden."