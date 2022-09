Verstappen haalt schouders op over fluitconcert: "Ze zullen mijn dag niet verpesten"

Max Verstappen schreef de Italiaanse Grand Prix gisteren op een zeer simpele wijze op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moest de race vanaf de zevende plaats starten maar vocht zichzelf al snel naar voren. Na de pitstops had Verstappen de leiding in handen en na de Safety Car-slotfase was de zege een feit.

Verstappen versloeg in Italië Ferrari-favoriet Charles Leclerc. De Monegaskische Ferrari-coureur wilde winnen voor het thuispubliek van zijn werkgever. Door de late Safety Car werd dit echter onmogelijk, tot grote frustratie van de aanwezige tifosi. In de laatste paar rondjes was er dan ook een stevig fluitconcert te horen op de tribunes. Na afloop werd ook Verstappen uitgefloten tijdens de podiuminterviews.

Verstappen haalde na afloop zijn schouders op over het fluitconcert. De Nederlander kwam naar Monza om te winnen en dat deed hij. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het gebeurt. Iedereen heeft het over het boegeroep maar ik ben hier uiteindelijk om de race te winnen. Dat is gelukt. Sommige mensen kunnen dat natuurlijk niet waarderen omdat ze gepassioneerde fans zijn van een ander team. Het is wat het is. Ze zullen mijn dag niet verpesten. Ik geniet gewoon van het moment."