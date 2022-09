Jos Verstappen neemt deel aan Porsche-race op circuit Assen

Eerder dit jaar keerde Jos Verstappen terug in de actieve racerij. De Nederlandse voormalig Formule 1-coureur neemt dit jaar deel aan rally's in België. In die hoedanigheid nam hij ook mee aan de rally in Ieper, onderdeel van de WRC-kalender. Aankomende week maakt Jos Verstappen ook zijn comeback op asfalt.

De vader van Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen zal maandag namelijk deelnemen aan de Porsche Sprint Challenge Benelux. In een Porsche 992 GT3 van het team van GP Elite verschijnt Verstappen aan de start op het circuit van Assen. Hij is dan even de teamgenoot van Niels Troost en Roger Hodenius. Verstappen senior zal zijn kunsten dus eindelijk gaan laten zien in de Porsche.

Eerder dit jaar was het immers al de bedoeling dat Jos Verstappen voor het team zou deelnemen aan de 24 uur van Dubai. Dit ging op het laatste moment niet door maar in de tussentijd heeft de voormalig Arrows-coureur wel contact gehouden met GP Elite. Dit is overigens niet zo vreemd, de Verstappens rijden voor de lol wel vaker in de Porsches van het team en Verstappen senior is eveneens de coach van Thierry Vermeulen.