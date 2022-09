Tsunoda ontvangt extra gridstraf na overtreding in VT2

Yuki Tsunoda is niet bepaald bezig met het sterkste weekend uit zijn Formule 1-loopbaan. De Japanse AlphaTauri-coureur ontving voorafgaand de vrije trainingen als een gridstraf van 10 plaatsen vanwege het bereiken van vijf reprimandes in 2022. In de tweede vrije training ging Tsunoda wederom de fout in.

Tijdens de training in de Italiaanse namiddag werd er met de gele vlag gezwaaid omdat Mick Schumacher zijn Haas naast de baan had geparkeerd. De Duitser kampte met motorproblemen en moest zijn wagen stilzetten van zijn team. Tsunoda ging onder de gele vlag de fout in en reed te hard door. De stewards hebben hem nog een gridstraf gegeven, dit keer van drie plaatsen. Ook ontvangt hij twee strafpunten op zijn superlicentie.