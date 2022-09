Leclerc vergelijkt zichzelf met Verstappen: "Iedere coureur denkt dat hij de beste is"

Charles Leclerc is momenteel de kopman van het team van Ferrari. De Monegask begon zeer sterk aan het huidige seizoen en stond op een bepaald moment zelfs met een straatlengte aan kop in het wereldkampioenschap. Inmiddels staat Leclerc zeer ver achter op koploper Max Verstappen en is de titel haast onmogelijk. Toch kijkt Leclerc wel met een goed gevoel naar het huidige seizoen.

Leclerc duelleert dit seizoen veelvuldig met Verstappen. De twee coureurs kennen elkaar al van kinds af aan. In de karts streden ze al met elkaar en lieten ze zien van een buitengewoon niveau te zijn. Toch is Verstappen al zeer dichtbij een nieuwe wereldtitel. Leclerc kampte dit seizoen veelvuldig met betrouwbaarheidsproblemen en Ferrari ging meerdere keren de fout in met de strategie.

De beste

Leclerc staat aan de vooravond van de thuisrace van zijn team Ferrari. In Italië kijkt men dan ook reikhalzend uit naar dit raceweekend. In gesprek met de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport bespreekt de Monegask zijn eigen niveau en of hij beter is dan Verstappen: "Iedere coureur denkt altijd dat hij de beste is. Dus ik denk het wel. Ik denk dat ik nu bezig ben met één van mijn beste seizoenen in de Formule 1. Ik blijf alles geven om mijzelf te verbeteren."

Eigenschappen

De Ferrari-coureur heeft er dan ook geen probleem mee om zichzelf te vergelijken met andere coureurs op de grid. Leclerc ziet dat hij bepaalde eigenschappen heeft van Verstappen én van Lewis Hamilton: "Iedere coureur heeft zijn sterke en zwakke punten. Ik zie mijzelf als iemand anders dan Max, Lewis en de rest. Ik ben mezelf. Misschien lijk ik qua agressiviteit meer op Max en qua persoonlijke interesse meer op Lewis."