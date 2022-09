Verstappen viert succesvol weekend met Rico Verhoeven

Max Verstappen was afgelopen weekend zeer succesvol in Zandvoort. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was de snelste in de kwalificatie en schreef een dag later ook de race op zijn naam. Verstappen breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap alleen maar uit en is op weg naar een tweede wereldtitel.

Verstappen kreeg in Zandvoort bezoek van wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven. De twee sporters kunnen het goed met elkaar vinden en dat bleek afgelopen weekend maar weer eens. Verhoeven overhandigde Verstappen de pole position-award en was een dag later ook aanwezig op het circuit. De kickbokser deelt nu beelden van zijn gezellige onderonsje met Verstappen.