Wolff gefrustreerd na mislopen pole: "Lewis deed hier echt mee"

De kwalificatie op het circuit van Zandvoort was wederom zeer close. De teams van Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari waren aan elkaar gewaagd. In de allesbeslissende derde kwalificatiesessie waren Ferrari en Red Bull zeer sterk. Bij Mercedes zagen ze echter de kans op pole verdwijnen door een late gele vlag.

In de slotseconden van het derde kwalificatiedeel werd de gele vlag gezwaaid vanwege een crash van Red Bull-coureur Sergio Perez in de laatste bocht. De Mexicaan stond achterstevoren in het gras onderaan de kombocht. Bij Mercedes zag men hierdoor de kans op pole verdampen. Lewis Hamilton en George Russell waren namelijk zeer snel onder weg.

Frustrerend

Na afloop van de kwalificatie baalde Mercedes-teambaas Toto Wolff dan ook als een stekker. Hamilton was bezig met een zeer snel rondje en de Oostenrijkse teambaas had op meer gehoopt. Hij was zeer duidelijk tegenover de Britten van Sky Sports: "Het is enorm frustrerend. We lagen een tiende voor op Verstappen en Leclerc. Lewis deed echt mee voor de pole position hier."

Perez

Wolff hield echt rekening met een mogelijke pole position van Hamilton. De crash van Perez gooide echter roet in het eten maar Wolff neemt de Mexicaan helemaal niets kwalijk: "Ja, we waren echt sneller dan Verstappen en Leclerc. Uiteindelijk hebben we geen pole. Ik denk dat Perez aan het pushen was en hem verloor. Het is niet zijn fout. Je verliest de pole vanwege een gele vlag en omdat je een paar honderdste verliest als je als eerste naar buiten gaat."