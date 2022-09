Perez ontevreden: "Dit was geen goede dag"

Sergio Perez kende vandaag een zeer teleurstellende vrijdag in Zandvoort. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur had het in allebei de vrije trainingen zeer lastig. In de eerste vrije training noteerde Perez de zevende tijd en in de tweede vrije training kwam hij niet verder dan de twaalfde plaats.

Perez zag dat zijn teamgenoot Max Verstappen het ook lastig had in de twee vrije trainingen. De Nederlandse WK-leider viel in de eerste vrije training stil met met versnellingsbakproblemen. In de tweede vrije training noteerde Verstappen slechts de achtste tijd. De tegenvallende resultaten zorgen ervoor dat Perez niet al te veel vertrouwen heeft voor de kwalificatie van morgen.

Geen goede dag

Na afloop van de tweede vrije training keek Perez terug op zijn dag in de Noord-Hollandse duinen. De resultaten waren niet geheel naar wens en het was overduidelijk dat de Mexicaanse coureur niet geheel tevreden was. Tegenover de internationale media sprak hij zich uit: "Dit was geen goede dag. We zijn nu aan het kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we de auto sneller kunnen krijgen."

Concurrentie

Perez zag dat de concurrentie van Mercedes en Ferrari in Zandvoort zeer snel was. De situatie is compleet verschillend vergeleken met de Belgische Grand Prix van vorige week. In Spa was Red Bull immers dominant en nu is alles anders. Perez is er duidelijk over: "Het lijkt erop dat Mercedes en Ferrari hier heel erg sterk zijn. Dit is een enorm uitdagend circuit. In geen van de sectoren zijn we snel. We moeten het dus goed gaan analyseren."