Marko twijfelt over data Perez: "Sergio zit meestal een seconde achter Max"

Het team van Red Bull Racing kende een lastige vrijdag in Zandvoort. Max Verstappen viel stil in de eerste vrije training met een versnellingsbakprobleem en in de tweede vrije training kwam hij er niet aan te pas. Verstappens teamgenoot Sergio Perez had het eveneens zeer zwaar en dat maakt het allemaal nog lastiger voor Red Bull.

Verstappen miste het grootste gedeelte van de eerste vrije training door zijn problemen. Perez had het moeilijk in de eerste training en noteerde slechts de zevende tijd. In de tweede vrije training ging het nog wat minder goed en kwam de Mexicaanse coureur niet verder dan de twaalfde tijd op ruim een seconde van de snelste tijd.

Perez

Teamadviseur Helmut Marko was niet zo tevreden met de tegenvallende resultaten van Perez op de vrijdag in Zandvoort. De Oostenrijkse adviseur sprak zich uit tegenover de Oostenrijkse televisie en geeft aan dat hij nog niet precies weet waar het team staat: "Na de eerste training was het lastig om te zeggen. Sergio zit op de vrijdag meestal een seconde achter Max dus de gegevens waren maar van beperkte waarde."

De paar rondjes van Verstappen in de eerste vrije training gaven Marko echter veel meer goede hoop. In de tweede training viel het ook bij de Nederlander tegen maar Marko is positief: "Wat Max liet zien in de eerste paar ronden zorgt voor optimisme dat we vooraan mee kunnen doen. Mercedes is ook overduidelijk sterk hier. Dan niet alleen over een enkele ronde, de long run van Russell was namelijk indrukwekkend."