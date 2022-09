Hamilton naar de stewards na hinderen Sainz in VT1

Lewis Hamilton kende een redelijke eerste vrije training in Zandvoort. De Britse Mercedes-coureur noteerde de tweede tijd achter zijn teamgenoot George Russell. Hamilton ging wel meerdere keren de fout in, hij hinderde namelijk meerdere coureurs. Het hinderen krijgt voor Hamilton nu een staartje in Zandvoort.

Hamilton moet zich namelijk melden bij de stewards vanwege het hinderen van Carlos Sainz. In de slotfase van de eerste vrije training hinderde Hamilton de Spaanse Ferrari-coureur in de bochten 12 en 13. De Brit is niet de enige coureur die een bezoekje mag brengen aan de stewards. Ook Sebastian Vettel mag namelijk naar de stewards voor het hinderen van Lando Norris.