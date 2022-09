Uitslag VT1 Nederland: Mercedessen de snelste, Verstappen valt stil

Het Nederlandse Grand Prix-weekend is officieel begonnen. Op het circuit van Zandvoort werd zojuist de eerste vrije training afgewerkt. In de Noord-Hollandse duinen werd de snelste tijd genoteerd door George Russell. Achter hem werd de tweede tijd een prooi voor Lewis Hamilton. De top drie werd compleet gemaakt door Carlos Sainz.

De tribunes rondom het circuit van Zandvoort kleurde oranje bij de start van de eerste vrije training. De tienduizenden fans zagen hun grote held Max Verstappen als snel de baan opkomen. De eerste training werd afgetrapt door de Aston Martins van Sebastian Vettel en Lance Stroll. Verstappen volgde al snel en hij werd door het publiek verwelkomd met een enorm applaus. Vrijwel alle coureurs kwamen direct de baan op.

Verstappen

Verstappen beleefde een goede start van zijn training. Red Bull-teambaas Christian Horner feliciteerde Verstappen nogmaals met zijn benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en Verstappens eerste tijd was direct de snelste tijd tot dan toe. Daarna ging het echter mis voor de thuisrijder. Verstappen parkeerde zijn wagen op het circuit met versnellingsbakproblemen. Hij stapte uit en de rode vlag werd gezwaaid.

Herstart

Na een lang oponthoud kwamen de overgebleven coureurs weer de baan op. Veel coureurs maakten kennis met het gras en het grind. Onder andere Sergio Perez, Mick Schumacher, Kevin Magnussen en Daniel Ricciardo gingen wijd. Intussen regende het snelle tijden. Opvallend was dat de McLarens van Lando Norris en Ricciardo en de Alpine van Fernando Alonso bovenaan meedraaiden.

De snelste tijden werden deze sessie echter genoteerd door de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton. Russell was 0,240 seconden sneller dan zijn teamgenoot en kan dus terugkijken op een goede training. Opvallend genoeg zat er nog geen seconde tussen de zeven snelste tijden van de training. Hamilton had het intussen wel zwaar, hij hinderde Magnussen, Charles Leclerc en Sainz.

Latifi

Verstappen eindige de training dus in de pitstraat. Het duurde zeer lang voordat zijn wagen weer arriveerde in de pitbox van zijn team. Hij bracht het einde van de sessie dus door bij zijn team. Hij reed slechts zeven rondjes en sloot de training af met de negentiende tijd. Alleen Williams-coureur Nicholas Latifi was langzamer. Opvallend genoeg reed de Canadees wel de meeste rondjes van iedereen.