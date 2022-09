Officieel: Masi vindt nieuwe baan bij Australische Supercars

Voormalig Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi heeft officieel een nieuwe baan gevonden. Het hing al eventjes in de lucht maar gisteravond is het officieel geworden. De Australiër heeft namelijk een nieuwe rol gevonden bij de Australische Supercars. Masi werkte in het verleden al in deze klasse.

Masi werd begin dit jaar uit zijn functie als wedstrijdleider van de Formule 1 gezet. Het was een gevolg van de controversiële seizoensfinale van vorig seizoen. Autosportfederatie FIA beloofde Masi een ander functie binnen de organisatie maar daar kwam niets van terecht. Masi vertrok vervolgens naar zijn thuisland Australië en daar heeft hij nu dus officieel een nieuwe baan gevonden.

Masi werd gisteren officieel benoemd als de Chairman van de Supercars Commission. Masi gaat direct aan de slag en is de opvolger van Neil Crompton. In een persbericht sprak Supercars CEO Shane Howard zich zeer tevreden uit: "Ik ben verheugd dat de Commission Michael heeft aangewezen voor deze belangrijke positie in de sport. Zijn rol moet onafhankelijk zijn en hij moet sterk en robuust zijn. Hij moet de Commission effectief managen, compromissen zoeken en hij moet goed kunnen communiceren."