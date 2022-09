Verstappen schuift als laatste aan bij traditionele persconferenties

Aankomend weekend staat de Nederlandse Grand Prix op het programma. De heren coureurs zullen hun kunsten weer gaan laten zien op het iconische circuit van Zandvoort. Vandaag zullen ze nog niet in actie komen op de baan en zullen de coureurs eerst gaan aanschuiven bij de traditionele persmomenten.

Om 13:30 zullen de eerste coureurs aanschuiven in de perszaal. Het eerste vijftal dat voor de internationale media zal verschijnen bestaat uit Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Carlos Sainz, Lando Norris en Alexander Albon. Om 14:05 schuiven Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Mick Schumacher, George Russell en Max Verstappen aan. De overige coureurs moeten zich verplicht melden in de TV-pen.

Op zaterdagochtend schuiven eveneens enkele teambazen aan voor de persconferenties. Om 09:30 melden AlphaTauri-teambaas Franz Tost, Alpine-teambaas Otmar Szafnauer en Williams-teambaas Jost Capito zich in de perszaal. Om 10:00 is het de beurt aan Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur. Haas-teambaas Günther Steiner en McLaren-teambaas Andreas Seidl. Vanzelfsprekend schuift de top drie van de kwalificatie op zaterdagmiddag aan in de perszaal. Op zondag is het de beurt aan de top drie van de race.