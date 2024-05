Marko begrijpt Newey: "Als de motivatie weg is moet je dat accepteren"

Afgelopen week werd bekend dat Adrian Newey na dit jaar gaat vertrekken bij Red Bull Racing. Het kwam zeker niet als een verrassing, maar het is wel een flinke teleurstelling voor Red Bull. Helmut Marko snapt Newey en hij stelt dat de ontwerper een soort burn-out gevoel heeft.

Newey speelde een belangrijke rol bij de successen van Red Bull Racing. De topontwerper was verantwoordelijk voor allen titelwinnende wagens van de Oostenrijkse renstal, en het is dan ook niet vreemd dat meerdere teams azen op zijn handtekening. Het is alleen nog niet bekend waar Newey gaat werken, en of hij überhaupt wel actief blijft in de koningsklasse van de autosport.

Red Bull-adviseur Helmut Marko begrijpt wel waarom Newey heeft besloten om te vertrekken. De Oostenrijkse teamadviseur legt in Miami aan de Duitse tak van Sky Sports uit hoe de vork in de steel steekt: "Het kwam als een verrassing, maar als de motivatie weg is en hij een soort burn-out gevoel heeft, dan moet je dat gewoon accepteren. En vanwege zijn ongelooflijke prestaties bij Red Bull Racing is er een wederzijds aanvaardbare oplossing gevonden voor de beëindiging van zijn contract. Zijn vertrek is natuurlijk wel pijnlijk. Hij is de beste ontwerper en hij wordt enorm gerespecteerd als mens."