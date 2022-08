Button kondigt documentaire over wereldtitel aan

Jenson Button is momenteel één van de velen oud-coureurs die de races analyseert voor het Britse Sky Sports. In een vorig leven was de Brit een zeer goede coureur. Button kende in 2009 het allerbeste seizoen uit zijn loopbaan, met het gloednieuwe team van Brawn GP won hij een bizarre wereldtitel.

Na 2009 werd Brawn overgenomen door Mercedes en vertrok Button naar het team van McLaren. Brawn heeft nog wel een speciaal plekje in het hart van Button. De Brit heeft achter de schermen dan ook meegewerkt aan een documentaire over zijn kampioensjaar. Op Twitter kondigde hij de serie 'Brawn: The One Pound Formula 1Team' aan. De serie wordt binnenkort gelanceerd op de Britse tak van streamingsdienst Disney Plus.