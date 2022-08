Blijft Spa-Francorchamps op F1-kalender? 'Moeilijke gesprekken met F1'

Vanessa Maes, baas van de Belgische GP-promotor Spa Grand Prix, geeft toe dat ze in 'ingewikkelde' onderhandelingen zit met de Formule 1 over een nieuw contract voor 2023. Het gevoel in de paddock is dat dit weekend voorlopig het laatste bezoek van de F1 naar de legendarische circuit in de Ardennen is, hoewel Stefano Domenicali meldde dat de besprekingen nog gaande zijn.

Het helpt de Belgische Grand Prix tijdens die gesprekken dat het circuit uitverkocht is, en dat is zeldzaam voor de race in Spa-Francorchamps. Maes zei tegen de RTBF: "De kassa's zijn gesloten. Het is niet meer mogelijk om tickets te bemachtigen. Dit is ongehoord hier op Francorchamps."

F1 zet Spa onder druk

Belangrijke upgrades voor de tribune, veiligheid en asfalt zijn ook allemaal aanwezig voor het evenement van dit weekend, en Maes zei dat ze reageerde op de druk van de F1 voor meer entertainment voor toeschouwers.

"F1 is nog nooit zo populair geweest doordat Liberty Media veel gokt op de entertainmentkant. We zijn daarom deze weg ingeslagen met veel gerenommeerde DJ's zoals Henri PFR, maar er zijn in totaal 35 DJ's en ook shows door het weekend en vuurwerk aan de finish. Dit laat zien dat we reageren en als het weer meezit, garandeer ik je dat dit weekend uitzonderlijk wordt", zei ze.

Als Spa op de F1-kalender van 2023 staat, kan dat alleen zijn omdat de gesprekken van F1 CEO Domenicali met Zuid-Afrika nog moeten worden afgerond. Maes heeft dan ook vertrouwen in een deal. "Mijn hoop is reëel en ik heb er alle vertrouwen in. Voor mij zal deze Belgische GP niet de laatste zijn op Francorchamps. De onderhandelingen zullen dit weekend worden voortgezet en ik hoop dat de F1-directie gevoelig is voor de inspanningen die we hebben geleverd om dit circuit te moderniseren met behoud van het DNA."

"Ik hoop jullie de komende dagen goed nieuws te kunnen aankondigen, ook al is de kalender van 2023 pas over een maand officieel."

Spa wil roteren op F1-kalender

Maes geeft echter toe dat Spa uiteindelijk alleen na 2023 kan overleven op de kalender dankzij Domenicali's nieuwe idee om sommige Europese locaties te laten roteren.

"Sommige mensen zeggen dat er geen race meer zal zijn, anderen praten over een rotatiesysteem met Frankrijk of Duitsland en sommigen denken dat we volgend jaar sowieso op de kalender staan. Het is duidelijk dat het voor ons ingewikkelder is omdat ons contract ten einde loopt, maar we hebben nog steeds goede hoop dat we het avontuur met de Formule 1 kunnen voortzetten."