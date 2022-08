Uitslag kwalificatie België: Verstappen de snelste maar start vanuit het achterveld

De kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps zit er alweer op. In een kwalificatie die in het teken stond van de vele aankomende gridstraffen werd de snelste tijd een prooi voor Max Verstappen. Hij hield Carlos Sainz achter zich. De top drie werd compleet gemaakt door niemand minder dan Sergio Perez.

Q1

De start van de kwalificatie in België werd uitgesteld na een stevige crash in de Porsche Supercup. Met 25 minuten vertraging achter de rug ging de sessie op een vrij kalme wijze van start. Nicholas Latifi kwam als eerste de baan op terwijl zijn collega's in de pits achterbleven. Veel van de andere coureurs weten dat ze morgen ver naar achteren moeten starten vanwege gridstraffen. Alhoewel Max Verstappen ook een gridstraf zal ontvangen deed hij in het eerste kwalificatiedeel niet rustig aan en was hij pijlsnel. Sebastian Vettel, Nicholas Latifi, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda en Valtteri Bottas vielen af.

Q2

Lewis Hamilton trapte het tweede kwalificatiedeel af. In tegenstelling tot Q1 was het in de tweede kwalificatiesessie wel direct druk op de baan. Alhoewel Verstappen en Charles Leclerc een gridstraf zullen krijgen deden ze niet rustig aan. De Mercedessen hadden het daarentegen wel zwaar en reden zich pas in veiligheid in de laatste seconden van de sessie. Alexander Albon maakte veel indruk door een paarse sectortijd te noteren en door te stoten naar Q3. Het tweede gedeelte van de kwalificatie was het Waterloo voor Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Guanyu Zhou, Lance Stroll en Mick Schumacher.

Q3

In het laatste deel van de kwalificatie was het de verrassende Alexander Albon die de baan als eerste opkwam. De Thaise Brit was bezig met een sterke sessie en zal morgen profiteren van de gridstraffen van enkele toppers. Het werd al snel druk op de baan en Verstappen liet weer zijn tanden zien. De Nederlander ontvangt morgen een gridstraf en zal dus niet als eerste starten. Toch liet hij zien wat hij waard was. In zijn enige getimede ronde was hij bloedsnel en noteerde hij de snelste tijd. Carlos Sainz noteerde de tweede tijd en door de straf van Verstappen erft de Spanjaard de pole position voor de race. Hij zal morgen de eerste startrij delen met Verstappens teamgenoot Sergio Perez.