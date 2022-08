Jos Verstappen rijdt nog 4 rally's, ook in actie in Nederland

Jos Verstappen keerde dit jaar terug in de actieve racerij. De voormalig Formule 1-coureur rijdt dit jaar rally's in België en maakte afgelopen weekend zijn WRC-debuut. Samen met zijn navigator Harm van Koppen nam Verstappen deel aan de rally in Ieper, de rally is onderdeel van de WRC-kalender. Verstappen is binnenkort ook te bewonderen op Nederlands grondgebied.

Na zijn redelijk succesvolle avontuur in het WRC maakte Verstappen zijn programma voor de rest van het jaar bekend. De Nederlander zal met zijn Citroën C3 Rally2 nog vier rally's afwerken in 2022. Verstappen rijdt op 16 en 17 september tevens een rally op Nederlands grondgebied. Hij is dan te bewonderen in de Hellendoorn Rally. In België rijdt Verstappen nog de East Belgium rally, de Condroz rally en de Spa rally.

Verstappen zelf kijkt reikhalzend uit naar de aankomende vier rally's. De Nederlander bevindt zich momenteel nog middenin zijn leerproces in de rallywereld. Op Verstappen.com spreekt de voormalig Formule 1-coureur zich uit: "Elke rally is voor mij een leerervaring. Ik mag dan inmiddels wel 50 zijn, ik leer nog steeds veel en ik moet ervaring in het rallyrijden opdoen. Maar bovenal geniet ik ervan en daarom doe ik mee."