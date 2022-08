Jos Verstappen ziet test met Rally1-wagen wel zitten

Jos Verstappen maakte afgelopen weekend zijn debuut in het WRC. De Nederlandse voormalig Formule 1-coureur rijdt dit jaar meerdere rally's in België en de Ypres Rally paste precies in Verstappens programma. De rally was onderdeel van de WRC-kalender en dus maakte Verstappen zijn debuut.

Verstappen reed in Ypres in een Citroën volgens de regels van de Rally2-klasse. In de wagen rijdt de Nederlander dit jaar zijn rally's. Tijdens zijn WRC-debuut kwam hij dus ook uit in deze klasse. De Nederlander kon dan ook niet de degens kruisen met de toprijders, die komen immers uit in de Rally1-klasse. Deze wagens op het hoogste niveau zijn hybrides en hebben een vermogen van 500 pk.

Verstappen zou in de toekomst wel openstaan voor een test met een Rally1-wagen. De Nederlander was er na afloop van zijn WRC-debuut eerlijk over tegenover Motorsport.com: "Ik zou het graag een keer willen proberen. Die gasten zijn echt ongelofelijk snel. Ik zou het heel graag willen proberen maar strijden tegen die jongens in de Rally1-wagens zie ik niet zitten. De WRC2-wagens zijn voor mij ook goed."