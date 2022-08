Jos Verstappen tevreden na WRC-debuut: "Alles werkte naar behoren"

Jos Verstappen heeft de eerste dag van zijn WRC-avontuur achter de rug. De voormalig Formule 1-coureur kwam op vrijdag in actie tijdens de Ypres Rally in België. In zijn Citroën kwam de Nederlander met zijn copiloot Harm van Koppen zeer redelijk voor de dag, hij noteerde zelfs een tiende tijd tijdens een stage.

Verstappen en de andere coureurs reden op vrijdag acht proeven. In de eerste vier stages noteerde de Nederlander de 32ste, 30ste en 29ste tijd. Om de stage naar Langmark noteerde Verstappen dus de tiende tijd. In de middag werden de proeven wederom afgewerkt en ditmaal noteerde de Citroën de 34ste, 25ste, 18e en 25ste tijd.

Leren

Na afloop van zijn eerste dag in het wereldkampioenschap rally was de vader van Max Verstappen zeer in zijn nopjes met zijn resultaten. Hij sprak zich uit tegenover Verstappen.com: "Alles werkte vandaag naar behoren. Het begin van de dag vond ik best lastig. Er is immers nog veel nieuw voor mij. Ik heb veel geleerd. Het is voor het eerst dat ik in dit wereldkampioenschap meerijd. Het is ontzettend moeilijk om het parcours in Ieper onder controle te krijgen."

Wennen

Verstappen en zijn navigator Harm van Koppen moesten ook weer eventjes aan elkaar wennen. De Nederlandse coureur voelde zich echter al snel op zijn plek: "Het was alweer zeven weken geleden dat ik samen met mijn copiloot heb gereden, we moesten elkaar dus even zien te vinden. Daarna liep het soepel en bleven we ons verbeteren. Ik merk wel dat hoe meer ik met Harm in de auto zit, hoe beter we elkaar begrijpen en hoe harder het gaat. Als je de middag met de ochtend vergelijkt, dan zie je dat het veel beter ging. Ik ben tevreden met het resultaat tot nu toe."