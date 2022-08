'Masi vindt nieuwe baan in thuisland Australië'

Begin dit jaar werd voormalig Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi door de FIA uit zijn functie gezet. De autosportfederatie beloofde Masi een andere functie binnen de organisatie maar daar kwam niets van terecht. De Australiër vertrok naar zijn thuisland en het lijkt erop dat hij daar nu een nieuwe baan heeft gevonden.

Volgens meerdere media zal Masi binnenkort aan de slag gaan als voorzitter van de Supercars Commission. Deze baan was vacant sinds het vertrek van Neil Crompton. De teambazen van de Supercard-teams moeten de komst van Masi nog goedkeuren en als hij groenlicht krijgt kan hij weer aan het werk. Het betekent dus dat Masi zijn comeback in de racerij kan gaan maken.

Masi is niet onbekend met de Supercars in Australië. Hij was in het verleden actief als plaatsvervangend wedstrijdleider alvorens hij in 2018 de overstap maakte naar de FIA. In 2019 werd hij benoemd als de opvolger van de te vroeg overleden Charlie Whiting. Vorig seizoen stond hij als wedstrijdleider enorm onder druk in de Formule 1. Na de controversiële seizoensfinale in Abu Dhabi werd hij door de FIA uit zijn functie gezet en werd hij opgevolgd door Eduardo Freitas en Niels Wittich.