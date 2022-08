Wolff verwacht onderlinge strijd bij betere prestaties: "De auto was onze grootste tegenstander"

Regerend constructeurskampioen Mercedes heeft een lastige eerste seizoenshelft achter de rug. De Duitse renstal moest veel snelheid toegeven op de concurrentie van Ferrari en Red Bull Racing. In de laatste paar races voor de zomerstop had Mercedes de problemen onder controle en had men het gat met de concurrentie verkleind.

Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell rijden regelmatig rond in niemandsland. Red Bull en Ferrari zijn veel sneller en Mercedes is op zijn beurt veel sneller dan de teams uit het middenveld. Desondanks de grote verschillen maken Russell en Hamilton er vaak wel het beste van, in Hongarije veroverde Russell bijvoorbeeld de pole position.

Grootste tegenstander

Teambaas Toto Wolff ziet dan ook dat Hamilton en Russell elkaar voorlopig moeten helpen om het team vooruit te krijgen. In gesprek met de Italiaanse tak van Motorsport.com legt Wolff de situatie uit: "Ik denk dat de auto de grootste tegenstander was voor George en Lewis, dat waren de andere coureurs niet. Op sommige punten is dat ook zeker een voordeel. Ze gebruikten verschillende oplossingen en set-ups. Het doel was om bruikbare informatie te verzamelen om uit de situatie te komen."

Spanning

Hamilton en Russell vochten in de eerste seizoenshelft nog geen onderlinge duels uit. Wolff denkt dat dit in de toekomst wel zal gaan gebeuren: "Als onze doelen zeges en titels worden, dan denk ik dat het onderlinge respect een belangrijke factor zal gaan worden. Wanneer je strijdt voor de hoogste prijzen denk ik dat het normaal is dat er wat spanning ontstaat. Maar als mensen elkaar onderling respecteren dan zal het niet te ver gaan."