Rosberg wil actie zien van de Formule 1 in zoektocht naar vrouwelijke coureur

In de Formule 1 bestaan er geen regels over het geslacht van de coureurs. Toch is het al weer geruime tijd geleden dat er een vrouw meestreed in de koningsklasse van de autosport. Men doet er wel van alles aan om ervoor te zorgen dat er in de toekomst vrouwen op de grid staan. Nico Rosberg is een groot voorstander van dit idee.

In de hoogste opstapklasses van de autosport, de Formule 2 en de Formule 3, zijn momenteel geen vrouwen actief. Wel rijden de vrouwelijke talenten van de W Series sinds vorig seizoen in het voorprogramma van de Formule 1. Vooralsnog heeft geen enkele W Series-coureur de overstap kunnen maken naar een andere klasse. Men zoekt dan ook naar antwoorden en oplossingen.

Extreme E

Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg is momenteel onder meer teambaas van zijn eigen Extreme E-team. In die klasse moeten teams verplicht een man en een vrouw inzetten. De Duitser laat aan Welt am Sonntag weten dat hij snel actie wil zien in de Formule 1: "We moeten eindelijk eens gaan kijken naar gelijkheid zodat vrouwen kunnen doorbreken in de topklassen. We moeten vrouwen meer steunen in de autosport, zoals we bijvoorbeeld in de Extreme E doen. We moeten dat doen tot in de Formule 1."

Support

Rosberg roept iedereen in de autosport op om een steentje bij te dragen aan de gelijkheid. De voormalig Mercedes-coureur is stellig: "We hebben financiële en idealistische support nodig. We hebben dat nodig van verenigingen, clubs, raceklasses, sponsors, fabrikanten en fans. Hierdoor worden vrouwelijke coureurs al heel vroeg gesteund en kunnen ze de aandacht trekken van media en sponsors. Maar ze moeten ook in zichzelf geloven en de strijd niet alleen aangaan. Ouders moeten weten dat het het waard is om te investeren in de loopbaan van hun dochters."