Capito looft Sargeant: "Natuurlijk zijn we onder de indruk"

De Formule 1 is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden in de Verenigde Staten. Toch zal het vermoedelijk nog wel eventjes duren voordat er een Amerikaanse coureur op de grid staat. De coureur die momenteel het dichtstbij een Formule 1-zitje is, is de jonge Logan Sargeant.

Sargeant is onderdeel van de opleidingsploeg van het team van Williams en rijdt momenteel in de Formule 2. In de hoogste opstapklasse van de autosport draait hij een prima seizoen en staat hij momenteel derde in het wereldkampioenschap. Williams maakte eerder bekend dat Sargeant in Austin de eerste vrije training voor zijn rekening mag gaan nemen.

Indruk

Bij Williams heeft men zeer veel vertrouwen in de stuurmanskunsten van Sargeant. Teambaas Jost Capito denkt dan ook dat de jonge Amerikaan in de toekomst actief zal zijn in de Formule 1. In gesprek met de media-afdeling van de Formule 1 is Capito er duidelijk over: "Hij zal in een Formule 1-auto zitten in de toekomst, dat weet ik zeker. Natuurlijk zijn we onder de indruk, het is zijn eerste jaar in de Formule 2. We hebben hem geen extra druk opgelegd. Hij krijgt de tijd op zich te ontwikkelen en hij heeft veel indruk gemaakt met hoe snel hij de auto onder controle heeft gekregen."

Latifi

Mogelijk komt Sargeant voor aankomend seizoen al in aanmerking voor een Formule 1-zitje. Alexander Albon heeft zijn contract bij Williams verlengd maar de toekomst van Nicholas Latifi is nog onzeker. Capito blijft onduidelijk: "Het is nogal lastig om zo'n beslissing te nemen als het Formule 2-seizoen nog bezig is. Dat is vanzelfsprekend onderdeel van het beslissingsproces. Ik denk dat we meerdere opties hebben. We kiezen voor wat we denken dat het beste is voor het team. Het is te vroeg om over details te praten."