Button wil Spa niet verliezen: "Dan ben ik echt van slag"

Aan het einde van deze maand staat de Belgische Grand Prix op het programma. De race op het circuit van Spa-Francorchamps wordt gezien als één van de hoogtepunten van de kalender. Het circuit van Spa wordt namelijk gezien als één van de mooiste banen ter wereld, toch staat de Grand Prix onder druk.

Door de groeiende populariteit van de Formule 1 is de interesse in het organiseren van een Grand Prix ook gegroeid. Aankomend seizoen trekt de sport naar Las Vegas en Qatar, dit gaat ten koste van een aantal andere races. De Grands Prix van Frankrijk en België lijken het kind van de rekening te worden. Zelfs de legendarische Grand Prix van Monaco staat onder druk.

Van slag

Vooral het waarschijnlijke verdwijnen van Spa valt niet goed bij veel coureurs en kenners. Ook enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button staat niet achter dit plan. In de WTF1 Podcast spreekt Button zich uit: "Als Spa ontbreekt ben ik echt van slag. Monaco ligt wat anders want er is veel aan de hand achter de schermen. Maar als je Spa schrapt heeft dat andere redenen, het ligt namelijk niet aan het circuit. Het is één van de beste banen ter wereld. Het racen is er altijd goed, de coureurs zijn er dol op en de teams komen er graag."

Binnensteden

Button wil echter wel voorzichtig blijven. De Brit weet namelijk ook dat de sport steeds populairder wordt in de Verenigde Staten. Button weet dat de hoge heren van de sport daarop inspelen maar waakt wel voor een goede mix: "Ik vind de mix tussen stratencircuits en ouderwetste banen goed. Maar we kunnen niet alleen naar de binnensteden gaan vanwege de locatie. Het moet ook gaan om het circuit en het land zelf. Dit is belangrijk omdat je op die manier een fanbase creëert. Een leuke race met veel gevechten waar men naar kan kijken op TV is ook belangrijk."