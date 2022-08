Wolff blijft ambtieus: "Waarom geen 10 titels?"

Toto Wolff heeft de hoop op een achtste wereldtitel voor zijn stercoureur Lewis Hamilton absoluut nog niet opgegeven. De Mercedes-baas is zelfs zo ambtieus dat hij denkt aan tien kampioenschappen.

In een interview met de Italiaanse editie van Motorsport.com vertelde Wolff dat het mislopen van de achtste in Abu Dhabi een bittere pil was, maar niet het einde van de wereld. "Natuurlijk zou hij de enige coureur zijn geweest met dit record", zei de Oostenrijker. "Maar ik denk dat hij net zo trots kan zijn op zeven titels als Michael Schumacher. Ik denk dat deze prestatie ook zeker historisch en belangrijk is."

Echter de teambaas van de regerend constructeurskampioen wilt meer. "Maar het doel is om snel weer de juiste prestaties te leveren, en als we Lewis weer een goede auto kunnen bieden, waarom zouden we dan alleen aan acht wereldtitels denken? Waarom geen 10?”

De Oostenrijker legde daarna uit dat Hamilton een belangrijke rol speelde om Mercedes vooruit te helpen na een moeilijke start van 2022. "In het begin was het, zoals voor ons allemaal, niet gemakkelijk om de realiteit te accepteren, het is zeker geen prettige ervaring."

"Maar na de eerste paar races kreeg hij zijn heel speciale mind-set terug, hij was volledig gefocust om deze auto op de topposities te krijgen, en zelfs toen we door zeer moeilijke dagen gingen, was hij altijd de meest positieve persoon in het team", concludeerde Wolff tot slot.