Indy 500-winnaar Ericsson: "Leclerc lijkt een beetje gefrustreerd"

Voormalig F1-coureur Marcus Ericsson heeft net als andere autosportprominenten kriitsch gereageerd op de prestaties van Ferrari en Charles Leclerc.

De Indy 500-winnaar begint zijn betoog over de Monegask. "Wat er gebeurde in Paul Ricard, een van de redenen waarom het gebeurde, ik denk dat het komt omdat Charles een beetje gefrustreerd is. Hij wil races winnen", zei de Zweed.

"Hij wil terug komen in de jacht op het kampioenschap en dat is gewoon niet het geval. Dan pusht hij misschien een beetje te hard. Het is dus niet ideaal."

Indirect denkt de IndyCar-coureur dat Max Verstappen aan het langste eind zal trekken en zich opnieuw kroont als wereldkampioen. "Het zal moeilijk worden voor Charles, want ik denk dat hij het gevoel zal hebben dat hij dit jaar de kans heeft gehad om echt voor een kampioenschap te vechten. En hij is niet in staat geweest vanwege nogal wat dingen die hij niet in de hand had."

Verknoeien

Ericsson ziet dat de F1-75 het laten afweten, maar ook de strategen aan de pitmuur hebben steken laten vallen. "Ze zijn het hele jaar zo snel geweest. En toch slagen ze erin om 80 punten van de leiding van het kampioenschap af fe staan en ze lijken het constant te verknoeien, toch?"

"Als het geen strategie is, is het de auto die kapot gaat, of Charles die crasht. Er is altijd wel iets, het voelt alsof, en het is gewoon zo gek als ze zo'n goede auto hebben, en ze lijken er niet van te kunnen profiteren."

“Ze hadden een heel, heel sterke positie in de race in Hongarije. Ferrari had een gouden kans om wat punten terug te pakken in het kampioenschap, en toch slaagden ze erin om achter te eindigen en Max won de race. Ik ben echt verrast om dat race na race te zien gebeuren."

Geen vertrouwen

Ericsson heeft wel een verklaring waarom het niet op rolletjes loopt binnen Ferrari. "Ik denk dat het probleem, vanuit het perspectief van een coureur, en ik denk dat we het dit jaar al een paar keer hebben gezien, is dat zowel Carlos als Charles twijfelen aan de beslissingen die de pitmuur tijdens een race neemt."

"Het is duidelijk dat dat vertrouwen dat je als coureur bij je team moet hebben, een beetje ontbreekt tussen Ferrari en hun coureurs en dat is over een seizoen niet goed."

“Dus het is zeker een groot vraagteken op dit moment. Nu ze zoveel punten hebben verloren, weet ik niet of er enige kans is dat ze dat nu in de tweede helft van het seizoen terug kunnen komen", sloot de Zweed af.

Ericsson reed in de Formule 1 van 2014 tot en met 2018 als Grand Prix-coureur voor Caterham, Sauber en Alfa Romeo en scoorde in totaal achttien WK-punten.

In 2019 maakte de Zweed de overstap naar de IndyCars en behaalde daar drie zeges, waaronder de Indianapolis 500 van 2022. Op dit moment staat de Chip Ganassi-coureur derde in de rangschikking met nog drie races te gaan.