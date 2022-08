Leclerc: "Mentale training is buitengewoon nuttig"

Coureurs in de koningsklasse staan zowel op en naast de baan onder hoge druk. Ferrari-rijder Charles Leclerc weet dat als geen ander en volgt mentale trainingen om nog meer uit zichzelf te halen in de hectische wereld der Formule 1. Hij legt uit hoe dat hem helpt om tot topprestaties te komen.

"Om me precies in het juiste raamwerk te plaatsen, om altijd op je 110 procent te kunnen presteren wanneer je in de auto stapt, ongeacht de andere externe druk of wat er ook om je heen gebeurt. Dit is waarom mentale training buitengewoon nuttig is", vertelde Leclerc aan de BBC.

Naast zijn persoonlijke ontwikkeling gedurende jaren heeft dit bijgedragen aan verbeteringen. "Ik denk dat er een lineaire progressie is geweest sinds ik in de Formule 1 kwam, gewoon door jaar na jaar te leren en te proberen wat details aan te passen", zei de Monegask.

"Dit jaar heb ik nogal wat dingen veranderd, vooral in de manier waarop ik me voorbereid op races. In de manier waarop ik ontspan na de races. Maar dit komt uit ervaring."

Leclerc merkt nu al verschil met 2021. "Het is niet zoals vorig jaar dat ik niet op al deze details let. Wanneer je ouder wordt op een bepaalde manier voel je gewoon andere dingen."

"Ik voelde aan het einde van vorig jaar dat ik erg moe was in het laatste deel van het seizoen en ik wil niet naar het laatste deel van dit jaar omdat ik moe ben, want ik weet dat het een grote kans is en ik wil gewoon races winnen."

"Dus er is veel meer vrije tijd en tijd waarin ik niet veel doe thuis en tussen de races door. Gewoon trainen en thuis blijven is eigenlijk mijn nieuwe leven. Dieet, trainen en thuis blijven."

"Er zijn dus veel meer saaie momenten, als ik het zo mag noemen, maar die zijn erg nuttig en ik weet dat ze dat zijn. En dit maakt een verschil."