Verstappen baalt van te zware auto's: "Dat is niet heel erg fijn"

In de Formule 1 gelden sinds dit seizoen nieuwe technische reglementen. De nieuwe regels moesten het veld stevig opschudden en ze moesten ervoor zorgen dat close racen makkelijker werd. Vooralsnog is het veld amper opgeschud en is het wederom Max Verstappen die aan de leiding van het WK gaat. De Nederlander ondervindt wel wat hinder aan de regels.

De nieuwe regels hebben ervoor gezorgd dat de wagens er dit seizoen compleet anders uit zien dan voorheen. Eveneens hebben de regels ook enkele nadelen. Een aantal teams hadden immers last van het veelbesproken fenomeen porpoising. Verstappens team Red Bull Racing worstelde weer met een compleet ander probleem: het gewicht van de auto's.

Gewicht

Eerder dit jaar gaf men al aan dat de wagens van Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez het nodige overgewicht hebben. Verstappen geeft halverwege het seizoen zijn verdict over de nieuwe regels en baalt van het gewichtsprobleem. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik denk dat het makkelijker is geworden om andere auto's te volgen. Maar je hebt natuurlijk ook nog het gewicht van de auto's. Ze zijn enorm zwaar en ik denk niet dat dit heel erg fijn is. Ik zie er ook geen snelle oplossing voor."

Volgen

Maar naast de problemen met het gewicht ziet Verstappen niet zoveel problemen met de nieuwe wagens. De Nederlander is over het algemeen tevreden: "Het volgen van de andere auto's is makkelijker geworden. Het was lastig te voorspellen maar ik denk dat we nu een betere kans hebben om te racen. Maar goed, het blijft op sommige coureurs heel erg lastig om elkaar te volgen. Dat is ook in combinatie met banden die te warm worden enzovoorts. We moeten dus naar een paar dingen kijken."