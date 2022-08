Rosberg vestigt hoop op prins Albert voor toekomst Grand Prix van Monaco

De Formule 1 is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden. De groeiende populariteit van de sport zorgt ook voor nieuwe races zoals de Grands Prix in Las Vegas en Miami. De nieuwe races zorgen er eveneens voor dat klassieke races van de kalender dreigen te verdwijnen, daar is niet iedereen even blij mee.

Onder andere de Belgische en de Franse Grand Prix staan op het punt van de Formule 1-kalender te vallen. Ook de legendarische Grand Prix van Monaco kan zijn plaatsje op de kalender verliezen. De race in het prinsdom is voor veel coureurs en kenners echter nog steeds heilig, men hoopt dan ook dat de race niet gaat verdwijnen.

De organisatoren van de Monegaskische Grand Prix en de hoge heren van de sport zijn momenteel met elkaar in gesprek over een nieuw contract. Enkelvoudig wereldkampioen, en inwoner van Monaco, Nico Rosberg hoopt dat de onderhandelingen voorspoedig verlopen. De Duitser heeft zijn hoop gevestigd op prins Albert II en wordt geciteerd door Motorsport.com: "De prins mengt zich zelfs in de gesprekken. Je hebt een bemiddelaar nodig die de mensen bij elkaar kan brengen. De prins is heel erg betrokken. Ik hoop dat het lukt want Monaco moet op de kalender blijven."