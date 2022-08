Ricciardo blij met zomerstop na tegenvallende eerste seizoenshelft

Daniel Ricciardo kent een tot dusver teleurstellende eerste seizoenshelft. Van de 95 punten dat het team van McLaren tot nu toe gescoord heeft, wist Ricciardo er maar negentien in eigen zak te steken. Nadat de coureur bij de Grand Prix van Hongarije op de vijftiende plaats eindigde, gaf hij al aan dat hij blij was met de aankomende zomerstop.

“Ook al zou ik een goede eerste helft achter de rug hebben, dan nog was een pauze lekker, gewoon om weg te gaan. De wereld van de Formule 1 is tegenwoordig zo intens dat het heerlijk is om echt even een paar weken weg te zijn van het circus”, vertelt Ricciardo aan RaceFans.

De Australiër, die regelmatig zijn tijd verdeelt tussen het hoofdkwartier van McLaren in het Verenigd Koninkrijk, zijn thuisland Australië en zijn woning in Monaco, zegt maar twee van de vier weken-durende zomerstop écht te kunnen ontspannen en niet te denken aan de Formule 1. “Na tien dagen á twee weken vakantie begin ik de honger (om weer te beginnen) weer op te bouwen. Na een kleine periode waarin ik met m’n vrienden afspreek, wat biertjes drink en plezier maak, begin ik alweer een soort schuldgevoel te hebben waarbij ik denk ‘oké, tijd om weer aan de slag te gaan’.

Met de Piastri-soap die op de achtergrond gaande is, lijkt het nog maar de vraag in hoeverre Ricciardo zich tijdens de zomerstop kan gaan ontspannen. Met de publieke ontkenning van Piastri dat hij vanaf volgend seizoen voor Alpine gaat rijden en met het gefluister in de wandelgangen dat de coureur al een tijdje in gesprek is met McLaren, zou Ricciardo zich zomaar halverwege de zomerstop zonder McLaren stoeltje kunnen vinden. Alpine-teambaas Otmar Szafnauer heeft in ieder geval al aangegeven dat hij een terugkomst van Ricciardo bij het Franse team niet uitsluit.