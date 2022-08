Verstappen jaagt op bijzonder record: "Leiding in kampioenschap is het belangrijkste"

Max Verstappen sloot de eerste seizoenshelft afgelopen weekend op zeer sterke wijze af. In de laatste Grand Prix voor de zomerstop voltooide hij in Hongarije een zeer sterke inhaalrace. De Red Bull Racing-coureur startte op de tiende plaats en vocht zichzelf naar voren om uiteindelijk de race te winnen.

De zege in Hongarije was Verstappens tweede overwinning op rij. In Frankrijk ging Verstappen er immers ook met de zege vandoor nadat zijn rivaal Charles Leclerc uitviel. De Nederlander gaat inmiddels met een riante voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap. Zijn Hongaarse zege was zijn achtste overwinning van het seizoen, een bijzonder record komt langzaam maar zeker in zicht.

Verstappen kan dit seizoen namelijk het record van meeste zeges in een jaar verbreken. Momenteel staat dat record op 13, Michael Schumacher en Sebastian Vettel zijn de recordhouders. Schumacher presteerde dit in 2004 en Vettel deed het in 2013. Op de persconferentie voor de top drie werd Verstappen gevraagd of hij dit record kan verbreken. Hij is eerlijk: "Ik heb geen idee. Ik ga natuurlijk zoveel mogelijk races proberen te winnen in het restant van het seizoen. Maar het allerbelangrijkste is dat we de leiding in het kampioenschap moeten behouden. Dat moeten we volbrengen."