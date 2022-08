Lawrence Stroll: "Alonso was logische keuze voor ons"

Met de aanstelling van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso heeft het F1-team van Aston Martin een verrassende move gemaakt. Nadat huidig Aston Martin-coureur Sebastian Vettel vorige week in een aankondiging bekend heeft gemaakt na dit seizoen te stoppen met de Formule 1, heeft eigenaar Lawrence Stroll met de rekrutering van Alonso opnieuw voor een veteraan in de koningsklasse van de motorsport gekozen.

Alonso heeft een meerjarig contract getekend bij Aston Martin. De Spanjaard meent in een statement op de website van Aston Martin dat zijn honger om te winnen nog steeds ‘even aanwezig is’ en dat hij daarom ‘elke kans moet pakken’.

Teameigenaar Stroll heeft zijn plannen om met Aston Martin te vechten voor het wereldkampioenschap verstevigt: "het is mijn doel om de beste mensen bij elkaar te brengen en om de beste organisatie te creëren. Onze plannen beginnen vorm te krijgen in Silverstone. De werving van Alonso als winnaar in hart en nieren zijnde was voor ons een hele logische stap.”

Teambaas Mike Krack zegt dat het enthousiasme in het team duidelijk zichtbaar is. “We weten dat bijna iedereen kan leren van iemand zoals Fernando. We zijn ervan overtuigd dat hij iedereen zal inspireren om nog beter te worden. We zijn op een reis om een winnende organisatie te creëren en wat ons betreft is het duidelijk dat Alonso die reis alleen maar zal versnellen.”

Terwijl Aston Martin blij is het aantrekken van Alonso, laat Alonso's huidige werkgever Alpine in een statement op haar mediakanalen weten dat ze ‘het beste voor hem wensen’. “Fernando is, en zal altijd deel uitmaken van de Renault en Alpine-familie en we zijn er trots op dat we zoveel momenten op de baan samen beleeft hebben. We kijken er naar uit om de rest van 2022 met Fernando in het blauw te eindigen en we blijven pushen tot de laatste ronde in november.”