Wolff na porpoising-document: “De FIA moet er iets aan doen”

Het verhaal rondom porpoising heeft een nieuw hoofdstuk gekregen. In een recente bijeenkomst samen met president van de FIA Ben Sulayem heeft Mercedes-teambaas Toto Wolff een samenvatting van medische professionals gelezen over de effecten van porpoising. Ondanks tegenspraak van een aantal F1-teams benadrukt Wolff aan de FIA dat het van belang is om het porpoisen op te lossen.

Met de tweestrijd van teams in het porpoising-saga is het duidelijk aan welke kant het team van Mercedes staat. Mercedes behoort tot de teams dat veel hinder ondervindt van porpoising. In gesprek met Autosport blijft Wolff duidelijk over zijn standpunt wat betreft de situatie: “de FIA heeft medisch onderzoek laten doen naar de effecten van porpoising. Samenvattend is de conclusie van de doktoren dat een frequentie van 1-2Hz gedurende een paar minuten tot hersenbeschadiging kan leiden. Wij hebben 6 tot 7Hz gedurende een paar uur. Ik denk dat het antwoord heel duidelijk is: de FIA moet er iets aan doen.”

Terwijl Sulayem de situatie vanuit elke mogelijke invalshoek aan het beoordelen is, vindt Wolff dat de FIA dit seizoen nog iets aan het probleem moet doen. “Ik wil niet dat we bij Spa of een circuit later in het seizoen komen zonder iets aan het probleem gedaan hebben en dat mensen zeggen: ‘tsja, nu is het te laat.’ Het argument is dat we weinig porpoising gezien hebben de afgelopen paar races. Deze races tellen niet, want Silverstone, Paul Ricard en de Red Bull Ring zijn nou niet echt circuits waar we op stuiteren”, sluit Wolff af.