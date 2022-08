Video: Wurz deelt beelden van GPDA-vergadering

Tijdens het afgelopen Grand Prix-weekend in Hongarije waren de meeste blikken gericht op de race van zondag. Max Verstappen ging er met de zege vandoor en gaat met een goed gevoel de zomerstop in. Maar eerder in het weekend waren de heren coureurs met iets compleet anders bezig.

Tijdens een vergadering van coureursvakbond GPDA mochten de coureurs namelijk hun stem laten horen. De vergaderingen van de coureurs vinden meestal achter gesloten deuren plaats, in Hongarije kwamen er echter enkele beelden naar buiten. GPDA-voorzitter Alexander Wurz deelde op zijn social media namelijk beelden van stemmende coureurs, het is duidelijk dat de coureurs het allemaal net iets anders aanpakken.