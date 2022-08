Verstappen walgt van fans die Hamilton-merchandise verbranden

De tribunes in Hongarije zaten afgelopen weekend weer propvol. Ook in Boedapest waren weer vele duizenden fans van Max Verstappen aanwezig. Vanwege het recente gedrag van meerdere oranjefans lagen deze afgelopen weekend onder een vergrootglas. Grote incidenten bleven uit maar toch ontstond er weer ophef.

Op sociale media gingen afgelopen weekend namelijk verhalen en beelden rond van Verstappen-fans die zich ernstig misdroegen. Ditmaal ging het om het verbranden van merchandise van Verstappens voormalig titelrivaal Lewis Hamilton. Eerder raakten fans al in opspraak vanwege wangedrag jegens vrouwen en vanwege het stelen van reclameborden op de Red Bull Ring in Oostenrijk.

Ook ditmaal werden de coureurs na afloop van de race geconfronteerd met het gedrag van de fans. Tijdens de persconferentie voor de top drie werd Verstappen gevraagd naar het verbranden van de Hamilton-merchandise: "Dat is natuurlijk onacceptabel. Ik ben het zeker niet eens met deze individuen want dit is gewoon fout. Over het algemeen waren de fans hier veel aan het juichen tijdens de race, ook deden ze dat bij het podium voor alle coureurs. Ik denk dat het op die manier moet gaan. Die video's waarin er merchandise wordt verbrand zijn gewoon echt ranzig."