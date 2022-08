Uitslag kwalificatie Hongarije: Russell verrast met eerste pole, drama voor Verstappen

De kwalificatie op het circuit nabij de Hongaarse hoofdstad Boedapest zit er alweer op. Op de vochtige omloop werd de snelste tijd gereden door niemand minder dan George Russell, hij start morgen vanaf pole. Hij deelt de eerste startrij met Carlos Sainz. De derde tijd was een prooi voor Charles Leclerc.

Q1

Lance Stroll trapte de eerste kwalificatiesessie af. Al snel kreeg de Canadees gezelschap van vrijwel al zijn collega's. Het was droog maar recht boven het circuit hingen enkele zeer donkere wolken. Alleen bij het team van Ferrari leek men zich niet zoveel zorgen te maken, Carlos Sainz en Charles Leclerc kwamen pas laat de baan op. Opvallend genoeg waren het de Mercedessen die met de scepter zwaaiden in de eerste sessie, Lewis Hamilton was het snelste voor zijn teamgenoot George Russell. Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Sebastian Vettel, Pierre Gasly en Nicholas Latifi vielen af. Latifi noteerde wel de snelste tijd in de eerste sector.

Q2

De wagens van Haas gingen als eerste de baan op in de tweede sessie. Al snel volgend meerdere coureurs, opvallend genoeg waren de topteams van Red Bull, Ferrari en Mercedes zeer vroeg op de baan. De regenwolken werden steeds dreigender en volgens Sergio Perez waren er dan ook enkele druppels aanwezig. De Mexicaan kende een moeilijke sessie waarin eerst zijn rondetijd werd verwijderd en de wedstrijdleiding daarna door het dat er iets niet aan de haak was. Perez kreeg zijn tijd terug maar gooide zijn glazen in. Verrassend genoeg viel hij af samen met Guanyu Zhou, Kevin Magnussen, Lance Stroll en Mick Schumacher.

Q3

Het was in de allesbeslissende laatste sessie al zeer snel druk op de baan. De regen hing nog steeds in de lucht maar het bleef alleen maar bij zeer donkere wolken. Max Verstappen had een lastige eerste run nadat hij zich pijnlijk verremde, hierdoor werd de tweede run allesbeslissend. Maar voordat de Nederlander er echt goed voor ging zitten ging het mis. De pijnlijke 'No Power' over de boordradio sprak boekdelen. Hij eindigde dan ook maar als tiende. Charles Leclerc kwam er daarna niet aan te pas en werd derde. Zijn Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz leek te vliegen maar daarna zorgde George Russell voor een enorme verrassing. De Brit pakte zijn eerste pole en het was feest bij Mercedes.