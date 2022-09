Seidl: “Auto is sterker in kwalificatie dan de race”

Tijdens de Grand Prix van Frankrijk finishten McLaren-coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo beiden in de punten. Toch viel het raceresultaat met het hoopvolle gevoel dat McLaren had na de kwalificatie een beetje tegen. Teambaas Andreas Seidl gelooft dat de bolide sneller is op de zaterdag dan de zondag.

Met respectievelijk een zevende en negende stek voor Norris en Ricciardo en dus punten in de broekzak van McLaren, denkt het team dat er nog steeds veel in te halen valt. In de beginfase van de Grand Prix verloor Norris twee posities, wat ervoor zorgde dat zijn sterke kwalificatieresultaat teniet werd gedaan. “Met verse banden en weinig brandstof in de auto worden veel van onze problemen verborgen. Wanneer we met veel brandstof en gebruikte banden rijden, vallen al onze tekortkomingen meteen op en zijn we best langzaam. Toch is de Brit positief over de upgrades die het team afgelopen weekend mee had genomen. “Veel van de upgrades zijn positief. Als we deze updates niet dit weekend hadden gekregen, waren we lager gekwalificeerd. Ik denk dat er uiteindelijk best wat positieve puntjes zijn en we houden onze visie voorwaarts.”

Teambaas Seidl denkt dat de startmomenten van de McLaren ‘beter kunnen en momenteel inconsistent zijn’. “Op deze baan met de condities die we hadden in combinatie met het nieuwe upgradepakket dat we meenamen, lijkt het er zeker op dat de auto beter is over één ronde dan over een hele race. Dat is iets wat we de komende dagen moeten analyseren en we moeten kijken hoe we het beste uit deze auto kunnen halen.”