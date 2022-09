Ecclestone ziet Herbie Blash als beste optie voor wedstrijdleider

Sinds het vertrek van Michael Masi eerder dit jaar werkt men in de Formule 1 met twee wedstrijdleiders. Niels Wittich en Eduardo Freitas wisselen elkaar dit seizoen af als wedstrijdleider. De nieuwe manier valt niet bepaald bij iedereen in goede aarde, veel coureurs tonen zich kritisch.

Mercedes-coureur George Russell pleitte recent voor een terugkeer van een enkele wedstrijdleider. Opvallend aangezien autosportfederatie FIA juist van dit systeem was afgestapt. De nieuwe manier van wedstrijd leiden zorgt voor veel ergernis omdat de beslissingen nogal inconsequent zouden zijn. Tijdens een drivers meeting in Oostenrijk eindigde het in een lange discussie waarna Sebastian Vettel de meeting verliet.

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone begrijpt wel waarom men zich ergert aan de nieuwe wedstrijdleiders. De Brit laat aan de internationale media weten dat Herbie Blash in zijn ogen de beste optie is: "Sinds de dood van Charlie Whiting hebben de officials zich compleet belachelijk gemaakt. Charlie heeft een gat achtergelaten wat niemand kan vullen. Hij kende de team en coureurs van buiten en van binnen. Hij wist exact hoe hij met hen moest omgaan. De coureurs zouden Herbie Blash accepteren zoals ze bij Charlie deden.'