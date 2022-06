Rosberg ziet moeilijke porpoising-zaak: "Dit is de politiek in de Formule 1"

De maatregelen van de FIA om porpoising tegen te gaan zijn sinds de Canadese Grand Prix onderwerp van gesprek. De aankondiging van de FIA volgde na een week vol klachten van het team van Mercedes. De Duitse renstal heeft zeer veel last van porpoising en Lewis Hamilton hield er in Azerbeidzjan zelfs rugklachten aan over.

De aangekondigde maatregelen van de FIA konden dan ook op goedkeuring van Mercedes rekenen. Het is niet zeker of het team er qua performance van kan profiteren maar de concurrentie was alsnog not amused. Mercedes-teambaas Toto Wolff beweerde dat er van elk team wel een coureur was met porpoising-klachten. Deze uitspraken van Wolff werden door andere teams echter naar het rijk der fabelen verwezen.

Politiek

De ontstane situatie omtrent de porpoising-maatregelen past volledig bij de Formule 1 meent Nico Rosberg. De enkelvoudig wereldkampioen spreekt zich uit bij Sky Sports: "Weet je, dit is de politiek in de Formule 1. Dat speelt altijd een grote rol. De teams die het snelst zijn willen natuurlijk geen veranderingen, dat is duidelijk. Daarom ga je in het openbaar niet ermee door maar doe je dat wel achter gesloten deuren. Dat is een betere aanpak. Op die manier is het beter te managen en zo gaat het altijd in de Formule 1."

Verantwoordelijkheid

Rosberg zelf vindt het tevens een lastige situatie. De Duitser twijfelt of het wel een goed idee is om halverwege het lopende seizoen regels aan te passen. Rosberg formuleert uiteindelijk toch een antwoord: "Het is een enorm lastige vraag. Ik weet niet of er een goed antwoord is want de FIA moet ervoor zorgen dat de coureurs gezond blijven. Maar je kan ook zeggen dat het de verantwoordelijkheid is van de teams om ervoor te zorgen dat hun coureurs niet geblesseerd raken. Het is moeilijk. Ik weet niet wat het juiste antwoord is. Ik begrijp dat het moeilijk is en misschien een beetje oneerlijk voor sommige teams."