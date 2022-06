Ook FIA komt met statement na uitspraken Piquet

Drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet is in opspraak geraakt nadat er een interview uit november opdook waarin hij naar Lewis Hamilton verwees met het N-woord. De Braziliaan besprak bij zijn landgenoten van Motosports Talk het incident tussen Max Verstappen en Hamilton op Silverstone van vorig seizoen. Hierbij bejegende hij Hamilton op racistische wijze.

Eerder vandaag kwamen de Formule 1 en Hamiltons team Mercedes met een statement naar buiten over de uitspraken van Piquet. Opvallend genoeg verwezen beide statements niet specifiek naar Piquet, wel was duidelijk dat de statements naar buiten kwamen naar aanleiding van Piquet. Ook autosportfederatie FIA heeft een statement uitgebracht waarin ze racistische en discriminerende teksten veroordelen. Opvallend genoeg valt ook hier de naam van Piquet niet.

The FIA strongly condemns any racist or discriminatory language and behaviour, which have no place in sport or wider society. We express our solidarity with @LewisHamilton and fully support his commitment to equality, diversity and inclusion in motor sport.