Russell: "We worden geconfronteerd met verschillende problemen"

De Britse George Russell rijdt volgende week zondag zijn eerste thuiswedstrijd in de Mercedes. De hoop op een flinke stap voorwaarts bij de Grand Prix van Engeland heeft Mr. Consistency niet. Volgens de 24-jarige coureur kampt de W13 nog steeds met onvoorspelbare issues.

"Het hogesnelheidskarakter van Silverstone zou meer bij ons passen, maar er zijn geen garanties", zegt de voormalig F2-kampioen tegen Motorsportweek. "Bij elk circuit komen onbekende problemen aan het licht. Elke race waar we naartoe gaan, worden we geconfronteerd met verschillende problemen."

Volgens Russell geven de derde en vierde plek in Baku en Canada een vertekend beeld over de performance van de zilveren bolide. "Ik zou graag denken dat we competitiever zouden zijn, maar ik weet het niet. We lossen het ene probleem op en dan trappen we in een andere val."

Het beruchte poirposing is verleden tijd voor Mercedes, maar het stuiteren waarbij de bodem op het hoge snelheid het asfalt hard toucheert is nog steeds aanwezig. "Het bruinvissen is opgelost, maar dan laten we de auto wel dicht bij de grond rijden, en we raken de grond behoorlijk agressief. Er lijkt op dit moment geen ideale setup te zijn."