Rosberg ziet vooralsnog geen wereldkampioen in Sainz

Carlos Sainz was afgelopen weekend in Canada de vooruit geschoven pion van het team van Ferrari. De Spanjaard mocht vol voor zijn kansen gaan aangezien teammaat Charles Leclerc een gridstraf had gekregen en vanaf de achterste startrij startte. Sainz kwam dicht in de buurt maar kon Max Verstappen niet afhouden van een zege.

Het was een bittere pil voor Sainz, hij wacht immers nog steeds op een overwinning. Het zorgt voor veel frustratie, ook omdat Leclerc normaliter sneller is. Het is over het algemeen al een zeer teleurstellend seizoen voor Sainz, meerdere keren viel hij uit met pech of door een eigen fout. Desalniettemin blijft hij jagen op het wereldkampioenschap, al maakt teammaat Leclerc meer kans.

Wereldkampioen

Niet iedereen vertrouwt in de titelkansen van Sainz. Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg denkt bijvoorbeeld dat dit niet mogelijk is. De Duitser heeft enkele duidelijke woorden over Sainz klaar in gesprek met het Britse Sky Sports: "Sainz heeft het in zich op een goede, betrouwbare coureur te zijn voor Ferrari. Maar op het moment heeft hij het niet in zich om wereldkampioen te worden. Als het op performance aankomt heeft Leclerc hem in elke race verslagen."

Progressie

Dat Leclerc nu sterker en sneller is dan Sainz, is een kleine verrassing. Vorig seizoen waren de rollen immers omgedraaid en presteerde Sainz heel sterk. Ook Rosberg merkt dat merkwaardige feitje op: "Hij moet nog een beetje progressie boeken om op hetzelfde niveau als Leclerc te komen. Hij komt nog steeds een beetje tekort. Na vorig seizoen is dat een verrassing. Maar dit jaar is de auto natuurlijk compleet anders en hij moet aan meer dingen wennen."